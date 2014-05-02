Главная — Полезная инфо — Как и чем правильно кормить котят и кошек Как и чем правильно кормить котят и кошек Готовые (промышленные) корма Кормление готовыми кормами более удобно, т.к. позволяет экономить время на приготовление пищи, оно сбалансировано и кошка получает все необходимые питательные вещества. Кормить можно сухим и баночным (консервы) кормом. Между сухими кормами тоже существует разница. Опытные «кошководы» категорически не рекомендуют покупать дешевые разрекламированные сухие корма, потому как сделаны они из продуктов сомнительного качества и нередко приводят к тяжелым заболеваниям почек и печени. Выбирайте корма так называемого премиум-класса Hills (Хиллз), Nutro Choice (Нутро чойс), Iams (Ямс), Royal Canin (Роял Канин), Eagle Pack (Игл Пак), Nutra Gold (Нутра Голд), Purina Pro Plan (Пурина Про План) в специальных магазинах. Они, конечно, дороже, но ведь здоровье вашего питомца стоит того, не экономьте на корме! Хорошие корма обычно содержат пометку «Premium» или «Superpremium». В каждой такой линейке кормов есть корма специально для котят. Во всём мире пользуются заслуженной популярностью такие рационы, как Eukanuba Puppy & Junior Small Breed, Hill's Science Plan Puppy & Kitten, Royal Canin Size Nutrition Mini Junior и многие другие на любой вкус и кошелёк. Дешевые корма типа Кити Кэт, Катинка, давать НЕЛЬЗЯ! Тоже самое касается широко разрекламированных кормов таких как Вискас, Фрискас и т.д. Они плохого качества, содержат слишком много минеральных солей, в качестве белка в них используют не мясо и качественные субпродукты, а кости, шкуры, перья. Их употребление приводит к различным заболеваниям и не удовлетворяет потребности кошки. Также велик риск развития мочекаменной болезни. Из консервированного корма хорошие корма производителей сухого корма, рекомендованных выше, а также Gourmet (Гурме). Котенка до 8-10 месяцев, иногда до года, кормят специальными кормами для котят, как сухими, так и консервированными. Это очень важно для правильного развития. Затем переводят на взрослый корм. Также корма для котят дают беременным и кормящим кошкам. При кормлении сухим кормом кота (самца), особенно кастрированного, на упаковке должна быть пометка «профилактика мочекаменной болезни» (эти корма имеют специальную формулу с низким содержанием золы, фосфора и магния). Для кошки это не столь важно, достаточно просто качественный корм. Сухой корм можно насыпать на целый день, он не портится. Консервы дают столько, сколько животное может съесть за один раз. Рекомендуют такой рацион (исходя из суточной дозы): 75% сухого корма 25 % консервированного. Можно увеличить потребление консервы до 50 % от суточного рациона (особенно важно для выставочных кошек). Витамины Санал, Джим Пэт, Китзим и др. даются при таком кормлении в меньших дозах и не постоянно, а курсами (при необходимости), чем при натуральном кормлении (советуйтесь с ветеринаром или продавцом-консультатом). Натуральное питание для котят, кошек и котов Если вы хотите приучить котенка к натуральной пище, необходимо соблюдать определенные условия. Еда должна быть разнообразной. Если в детстве не приучить котенка к какому-либо продукту, вряд ли получится это сделать во взрослом возрасте. Поэтому предлагайте разные продукты, чтобы не превратить котенка в привереду и обеспечить полноценное питание. Никогда не кормите животное со стола – человеческая еда для кошек не годится, от нее может быть сильнейшее несварение желудка, кроме того, вы рискуете вырастить попрошайку, если постоянно будете подкармливать животное из своей тарелки. Не давайте ничего копченого, соленого или острого, пожалейте животное! Никаких костей, особенно куриных. Такие косточки при прохождении через пищеварительный тракт, могут очень сильно поранить внутренние органы. Помните, что кошкам нужна травка для эффективного срыгивания накопившейся в желудки шерсти. Высевайте травку прямо в цветочных горшках или покупайте уже выращенную в зоомагазине. У котенка должна быть своя посуда, свое постоянное место для трапезы и свой рацион. И не забывайте про витамины и минеральные добавки. Если вы кормите животное натуральными продуктами, то без добавок не обойтись. Первым делом положите в кошачью «продуктовую корзину» мясо. Это может быть говядина (начинать лучше как раз с нее), птица, кролик, баранина, конина. Откажитесь от свинины - это мясо слишком жирное, особенно для маленьких, и к тому же может заразить котенка гельминтами. Рыбой, как ни странно, тоже лучше не увлекаться – давайте морскую рыбу раз в неделю небольшими порциями. Мясо можно давать как в вареном, так и в сыром виде, на первых порах лучше в мелко порезанном или протертом виде. Молочные продукты – самая родная пища для котенка. Однако некоторые нежные желудки не переносят коровье молоко. Цельное молоко можно заменить простоквашей, кефиром и другими кисломолочными продуктами. Отличный продукт для растущего организма – творог. Маленькому котенку можно давать смесь из творога с молоком и желтком – очень полезный и питательный «гоголь-моголь», поедаемый с огромным удовольствием. Также не забывайте изредка баловать своего мурлыку нежирной сметанкой и сырком. Яйца с удовольствием едят почти все кошки. Это для них настоящий деликатес. Включайте яйца в меню пару раз в неделю, они отлично влияют на состояние шерсти. Можно давать в сыром или вареном виде. Маленьким котятам предложите смесь из молока и желтка. Для полноценного развития необходимы и продукты растительного происхождения – крупы и овощи. Лучше всего варить кашки. Для молодняка – на молоке, для подросших котят – на воде или бульоне. Крупы могут использоваться самые разные, следует избегать бобовых и геркулеса. Бобовые плохо перевариваются и провоцируют вздутие живота, а геркулес слишком насыщен углеводами и может привести к ожирению. В каши на бульоне обычно добавляют протертые вареные овощи и мясо. Помните, что котенок должен иметь постоянный доступ к воде. При кормлении сухим кормом, потребление воды увеличивается примерно в 4 раза. Вода должна быть чистой, свежей, каждый день меняйте воду и ошпаривайте кипятком емкость для воды. НАТУРАЛЬНАЯ ПИЩА Продукт Частота применения 1. Говядина сырая перемороженная – (для котенка не менее 30 гр, взрослой кошке – 100-120 гр). Каждый день 2. Курятина отварная без костей 3-4 раза в неделю 3. Субпродукты куриные или говяжьи (сердце, легкие, печень, почки) в сыром (перемороженные) или вареном виде. 2-3 раза в неделю. Печень – 1 раз в нед. 4. Рыба отварная нежирная, без костей, желательно морская (не часто, т.к. рыба разрушает витамин В в организме кошки). Сырую рыбу давать нельзя – вызывает заболевание глистами Кошки – 1-2 раза в неделю, коты -1 раз в нед. или реже. 5. Яичный желток (белок давать нельзя) сырой или вареный в чистом виде или можно растереть с молоком, кефиром, добавить в кашу. 1-2 раза в нед. 6. Молоко свежее сырое или кипяченое (только котятам возрастом до 3 мес., т.к. молоко у взрослой кошки не усваивается и вызывает расстройство желудка, а котенку необходимо). Можно добавить немного меда (сахар нельзя). Также дается беременным и кормящим кошкам. Можно каждый день, если возникнет расстройство желудка, перейти на кисломолочные продукты 7. Молочные каши жидкие (котятам в возрасте до 3 мес.): манная, рисовая, овсяная. Без сахара, можно чуть-чуть меда. Можно каждый день 8. Кисломолочные продукты: кефир, сметана, ряженка, йогурт, сливки – все средней жирности, а также сыр. Можно каждый день. Сыр 1 раз в нед. 9. Творог свежий некислый – можно смешать со сметаной или сырым яичным желтком (можно добавить совсем немного меда). Котята – 3-4 раза в нед. Взрослые кошки – 1-2 раза в нед. 10. Злаки: овсяные хлопья (запаренные), рис, гречка, пшеничная крупа (вареные) – смешивается в пропорции 1:2 (злаки : мясо) с вареным мясом или вареной рыбой. Несколько раз в неделю 11. Овощи сырые либо вареные (в виде пюре): морковь, цветная капуста, зеленая (спаржевая) фасоль и др. - смешивается в пропорции 1:2 (овощи : мясо) с вареным мясом или вареной рыбой. Несколько раз в неделю (чередовать со злаками) 12. Зелень – салат, шпинат – измельчаются и добавляются в пищу. Лучше – пророщенные зерна пшеницы или вырастить траву на подоконнике (из пшеницы или овса). Траву с улицы НЕЛЬЗЯ! Добавлять в пищу несколько раз в неделю, если есть выращенная травка, кошка сама будет ее есть. 13. Сухие пивные дрожжи (продаются в аптеках, дозировку нужно рассчитать исходя из веса котенка/кошки) 3-4 раза в неделю 14. Растительное масло в количестве пол чайной ложки (для котенка несколько капель) добавляется в пищу для улучшения работы кишечника. Через день 15. Минерально-витаминные подкормки (например, витамины фирмы Санал, Джим Пет, Китзим и др.). Каждый день, дозировка – от возраста котенка. 16. Свежая вода очищенная через фильтр или кипяченая Должна стоять ВСЕГДА Пищу для кошек не солят. Мясо и мясные субпродукты, которые даются в сыром виде, должны быть предварительно переморожены. Нельзя кормить котенка только мясом и рыбой, либо только кашами. Рыбой вообще увлекаться не стоит, ее чрезмерное потребление приводит к воспалительным заболеваниям почек и мочекаменной болезни. Кастрированным животным рыбу давать вообще не стоит. Пища должна быть слегка теплой или комнатной температуры. Нельзя давать слишком горячую или холодную (из холодильника) пищу. Вся пища для котенка очень мелко измельчается, тщательно удаляются крупные и мелкие кости. Для взрослой кошки пища нарезается небольшими кусочками. Большие куски не давайте! Мясо сырое дается в чистом виде, вареное мясо или рыбу (вареную) можно смешивать с овощами, крупами и т.д.. Котенка 1,5-2 мес. кормят 5 раз в сутки (или свободный доступ к еде). К полугоду постепенно сокращают число кормлений до 3 раз в день. С 8 мес. кормят как и взрослую кошку 2 раза в день. Помните: кошка – хищник, и она не обязана есть борщ, макароны или салат из капусты. У кошки свой, особый рацион, и вы должны это учитывать при кормлении вашего питомца, а не пытаться приучить его к тому, что едим мы с вами – это для кошек ВРЕДНО и приводит к различным заболеваниям. КОРМЛЕНИЕ КОТЕНКА - РЕЦЕПТ Вот Вам мой способ кормления котят для занятых людей. На 1 кг сырой провернутой говядины: 2 средние тертые моркови (без нитратов), 200 г сыра детсадовского (дешевого, неострого, несоленого), 1 куриный желток сырой (или 3 перепилиных) для связки, столовая ложка пивных дрожжей (это вся группа витаминов В от В1 до В12), кальция глюконат (мел обыкновенный) - 6 таблеток (в столовую ложку кладете, чайной трете до состояния порошка), витамин D - 20 капель. Количество мяса можно увеличит в 2-5 раз, соответственно увеличив количество остальных продуктов. Всю смесь превращаете в однородную массу ручками. Раскатываете скалкой пластами по 0,5 мм и убираете в морозильник. Слой пергамета или фольги - слой смеси. Пришли с работы. Оторвали кусочек, быстро разморозили, делаете маленькие фрикаделечки, которые увеличиваются с возрастом котейки. НЕЛЬЗЯ! (в любом возрасте) Продукт Почему нельзя 1. Кости куриные, рыбьи Котенок или кошка могут подавиться, к тому же кости повреждают пищевод и желудок, засоряют кишечник. 2. Свинина, баранина. Мясо домашней птицы (кроме курицы): гусь, утка, индейка. В сыром виде приводит к заражению глистами, в некоторых случаях к опасным инфекционным заболеваниям, что влечет смерть животного. Такое мясо очень жирное и плохо усваивается организмом кошки. 3. Жирные, острые, соленые, копченые продукты, в т.ч. колбасы и консервы для людей. Жареные продукты. Вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушают обмен веществ. В результате животное плохо выглядит, появляются хронические заболевания. 4. Сахар, шоколад, конфеты, торты и все сладкое. Нарушает обмен веществ, слабый иммунитет, тусклая шерсть, заболевания зубов. ШОКОЛАД содержит теобромин, что для кошек – ЯД, вызывает сильные отравления, гибель животного. 5. Картофель Крахмал не переваривается кишечником кошки, картофель для нее абсолютно бесполезен, может вызвать расстройство. 6. Бобовые (соя, горох, фасоль) Не усваивается организмом, вызывает вздутие и брожение в кишечнике. 7. Соль, специи Пищу для кошек не солят и не используют специи, т.к. это не приносит ее организму пользы, только вред. 8. Лекарственные препараты, в т.ч. витамины, предназначенные для людей. У кошки свой особый баланс веществ в организме, витамины для людей им не подходят. К тому же многие лекарства для людей вызывают сильнейшие отравления, у кошек отказывают почки, что приводит к гибели. Смешанное питание Смешанное питание – когда за основу рациона берется сухой корм (качественный!), к которому у животного постоянный доступ. В качестве прикормки 1-2 раза в день (к примеру, утром и вечером) животному предлагается мясо, рыба, кисломолочные продукты (см. таблицу по кормлению натуральной пищей). При таком кормлении обязательно необходимо давать витамины для кошек. Такое питание менее предпочтительно. Искусственное вскармливание котят Бывает так, что котенок попадает к вам совсем маленьким, еще грудным, неспособным самостоятельно питаться. Что же делать с таким малышом и как его выкормить при отсутствии матери? Чаще всего таких котят выкармливают из бутылочки цельным коровьим или козьим молоком, смешанным с сырым яйцом. Процедите смесь через марлю и скармливайте в подогретом до 30-35 градусов виде 6 раз в день. Можно использовать и детские молочные смеси, а сейчас в зоомагазинах продаются специально разработанные заменители молока. Когда котенку исполнится 1 месяц, можно начинать вводить в рацион тертое или скобленое мясо (говядина, курятина), кисломолочные продукты, жидкий творог. В 1,5-2 мес. котята уже способны питаться самостоятельно и легко привыкают к выбранному рациону. Вводите новые продукты постепенно, друг за другом, не смешивая. Полноценное, сбалансированное питание – залог здоровья вашего питомца. Наблюдайте за внешним видом и поведением котенка. Он должен быть активным и полным сил, хорошо расти и развиваться. Организуйте своему любимцу правильное кормление, и вы без труда вырастите здоровую, красивую кошку! ОПРЕДЕЛИВШИСЬ С КОРМОМ ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА, УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ-ДИЕТОЛОГОВ: Не давайте вашей кошке натуральных продуктов. При систематическом совмещении готовый корм для кошек и натуральные продукты вызовут перекос в питании - перенасыщение организма какими-либо элементами при нехватке других и, как следствие, болезнь.

Обеспечьте вашей кошке всегда чистую и свежую питьевую воду. Совершенно недопустимо иметь полную миску сухого корма и пустую миску для воды: кошке грозит обезвоживание.

Консервированный корм для кошек ароматнее сухого и обладает большим разнообразием вкусов.

Нагрев баночный корм для кошек до температуры 39 – 40 °С можно усилить его запах и косвенно улучшить вкусовые качества, это можно использовать при кормлении привередливой кошки.

Специалисты рекомендуют не мешать сухой и баночный корма - по эффекту такая смесь ближе к сухому корму. Лучше время от времени кормить кошку только баночным кормом.

Кошки очень хорошо различают форму и предпочитают корма, гранулы которых некрупные.

Совсем не обязательно менять корма на протяжении жизни кошки. Можно выбрать качественный корм для кошек одной фирмы и придерживаться его в соответствии с возрастом и весом кошки.

При многих заболеваниях наблюдаются изменения вкуса у кошек. В этом случае следует использовать специальный диетический корм для кошек с лучшими вкусовыми качествами ("Hill's", "Iams", "Mars", "Royal Canin"). И, наконец, определить, насколько подходит выбранный Вами корм Вашей кошке можно с помощью следующих внешних показателей: Оптимальная упитанность питомца (ребра не видны, но легко пальпируются); Хорошее физическое состояние; Блестящий шерстный покров; Небольшой объем стула (приблизительно 25% от съеденного объёма пищи); Поддержание постоянной массы кошки.

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